Украинские беженцы массово лишаются жилья в Британии

Британское гостеприимство все. Как сообщает Daily Telegraph, минимум 15 тыс. украинских беженцевв стране остались без дома после завершения отношенийс местными спонсорами.

Ассоциация местных органов властипо вопросам беженцев заявляет, что в Британии"хронически" не хватает жилья для беженцев, а спонсоры не обязаны принимать украинцев на бессрочной основе, хотя правительство и продлило им выплаты за это.