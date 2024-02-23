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Украинские беженцы массово лишаются жилья в Британии

Британское гостеприимство все. Как сообщает Daily Telegraph, минимум 15 тыс. украинских беженцевв стране остались без дома после завершения отношенийс местными спонсорами.

Ассоциация местных органов властипо вопросам беженцев заявляет, что в Британии"хронически" не хватает жилья для беженцев, а спонсоры не обязаны принимать украинцев на бессрочной основе, хотя правительство и продлило им выплаты за это.

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