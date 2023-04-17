Украинские беженцы не нашли общий язык с британцами, а в Нидерландах и вовсе подняли бунт

Украинцы недовольны жизнью в Европе. Так, беженцы подняли бунт на военной базе в Нидерландах. Жалуются на плохую еду, слабое образование и нулевое медобслуживание. Также сильно беспокоятся за своих детей. Утверждают, что неподалеку проводятся военные учения, при этом дети ходят в школы только 2 раза в неделю.

Не нашли общий язык и с британцами. Жители Великобритании пожаловались на украинских беженцев из-за мошенничества и краж. Потребовали от властей ужесточить проверки прошлого украинцев, которых заселяют к ним в рамках программы "Дома для Украины" - информирует Daily Mail. В публикации также отмечается, что некоторые из украинских беженцев используют выделенные им средства не на оплату проживания, а на предметы шика.