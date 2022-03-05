Украинские беженцы поражают Европу хамством

Украину покинули уже 2 миллиона человек, в том числе 1 млн 40 тысяч ищут убежища в соседних странах - говорит ООН. Большинство бежит в Польшу, Молдову, Болгарию - их везде встречает радушный прием. Местные жители предоставляют беженцам бесплатное жилье, собирают продукты и медикаменты. Однако то, как новоприбывшие отреагировали на это гостеприимство, неприятно удивило жителей этих стран. Многие беженцы даже требуют говорить с ними по-украински. При этом местные отмечают: далеко не все прибывают в переполненных поездах и ютятся в палатках. Беженец на "лексусе" в Молдове запретилместному жителю телефонную съемку и называет его кацапом, потому что тот не может выговорить слово паляница.