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Украинские боевики снова пытались атаковать Севастополь

Украинские боевики снова пытались атаковать Севастополь

Украинские боевики не раз пытались атаковать Севастополь. В декабре Развожаев сообщал, что дежурный корабль Черноморского флота России сбил беспилотник над акваторией вблизи города.

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