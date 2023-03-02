Украинские диверсанты отпустили взятого в заложники фельдшера брянского села Любечане

Проникшие в Брянскую область украинские диверсанты взяли в заложники и потом отпустили фельдшера села Любечане, который ехал на личном автомобиле из села Новый Ропск, пишет ТАСС со ссылкой на местного жителя.



"В ходе нападения украинских диверсантов был захвачен фельдшер села Любечане, его сейчас уже отпустили. Медработник ехал на личной машине из села Новый Ропск, был в салоне один", - сказал собеседник агентства.

По его словам, местные жители находятся в домах, закрыты окна, выехать никто не может, слышны звуки стрельбы.