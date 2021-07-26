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Украинские медики вышли на акцию протеста
Украинские медики доведены до отчаяния. В городе Валки протестующие перекрыли международную трассу Киев - Харьков. Медперсоналу местной больницы который месяц подряд не платят зарплату.
Факт
Общий долг перед сотрудниками превышает 200 тыс. долларов.
Появилась информация и о том, что власти намерены закрыть больницу. Причина та же - нехватка финансирования. Хотя официально решение еще не принято, серьезных сокращений персонала избежать не удастся. Увольнение может грозить каждому второму сотруднику больницы. И это люди, которые отвечают за жизни. Что уже говорить о буднях шахтеров и учителей или о судьбе украинских пенсионеров. На них власти давно махнули рукой.
Вот что говорят украинцы о "слугах народа".
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