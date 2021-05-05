Официальный Киев целенаправленно движется в свое "светлое завтра", осаждая проявления любых альтернативных точек зрения. В Киеве состоялось первое судебное заседание по делу о запрете "Партии Шария". Это политическое движение создано известным видеоблогером и быстро набирает популярность. Самому Анатолию Шарию Служба безопасности Украины предъявила подозрение в государственной измене "посредством действий в информационной сфере". В ответ Испания, где проживает Шарий, предоставила ему политическое убежище. У окружного административного суда в Киеве собрались сотни демонстрантов, они считают, что президент Зеленский целенаправленно преследует Шария, поскольку опасается его триумфа на парламентских, а потом и президентских выборах. Вынесение вердикта судом было отложено.



Тем временем украинские националисты объявили в Киеве охоту на рэпера Басту. Кумир ультраправых некто Сергей Стерненко, осужденный за пытки и похищение, запросто опубликовал в соцсетях объявление. Он готов уплатить 1000 долларов за информацию о местонахождении певца, который неподобающе высказался о принадлежности Крыма. Полиция никаких мер к усмирению националистов не принимает.



