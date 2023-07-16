Украинские неонацисты по-прежнему считают поляков своими кровными врагами

Томаш Янковский, политолог (Польша): Моего прадеда спасла украинка, которую потом за это убили украинские националисты.Но я бы не жил, если бы не та украинка, и то что она сделала. И, конечно, таких людей было много, но мы об этом ничего не знаем. Для украинского государства они сейчас предатели, потому, что спасатели польских соседей.