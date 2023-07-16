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Украинские неонацисты по-прежнему считают поляков своими кровными врагами
Варшава призывает Киев признать вину за Волынскую резню. Польский сейм единогласно принял соответствующую резолюцию. Действия нацистов из ОУН и УПА названы геноцидом. Польское население не просто убивали, людей пытали и казнили с особой жестокостью. В ход шло все, что попадало под руки.
За сутки душегубы замучили порядка 10 тысяч человек, среди которых в основном были женщины, дети и старики. А за весь период этнических чисток были жестоко убиты порядка 100 тысяч поляков и 20 тысяч украинцев, которые пытались помогать своим соседям.
Томаш Янковский, политолог (Польша): Моего прадеда спасла украинка, которую потом за это убили украинские националисты.Но я бы не жил, если бы не та украинка, и то что она сделала. И, конечно, таких людей было много, но мы об этом ничего не знаем. Для украинского государства они сейчас предатели, потому, что спасатели польских соседей.
При этом нацисты из ОУН и УПА в современной Украине возведены в ранг национальных героев. В их честь устраивают торжественные мероприятия и приводят в пример подрастающему поколению.
Украинские неонацисты по-прежнему считают поляков своими кровными врагами, а нынешние отношения воспринимают исключительно как ситуационное партнерство. Фактически Польша накачивает оружием тех, кто в любой момент готов развернуть его в противоположную сторону.
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