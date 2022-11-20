Украинские ракеты убили своих же людей

15 ноября произошло крайне важное геополитическое событие. Украина, как давно и мечтала, попала в НАТО. Причем в прямом смысле слова - украинские ракеты ударили по деревне Пшеводув. Погибли два человека (по некоторым данным, они украинцы) и трактор. Киев с ходу пытался разыграть карту, мол, "мы же говорили, Кремль хочет видеть весь мир в огне". И само собой, только Украина спасает планету от подобного сценария. Правда, охладил пыл Зеленского Президент США. Байден заявил, что "ракеты, вероятно, выпущены ПВО Украины". Владимир Александрович не сдавался и настаивал, что Москва виновата, дайте больше денег. Не только денег не дали, но и впервые с февраля весь американский истеблишмент проигнорировал звонки из Киева.

Впору Зеленскому записывать в агенты Кремля и президента Польши Анджея Дуду. Ведь он тоже заявил, что ракеты украинские. На фоне политического пинг-понга "независимые" СМИ совсем уж растерялись - чью сторону защищать? Наш обозреватель Алексей Волков о том, как Киев слал против ветра ракеты.



"Русские бомбят Польшу"! "Война Путина перебрасывается на Польшу!" Такие заголовки поспешили выдать британские СМИ рано утром 16 ноября. И то ли курьер застрял в трафике с методичками, то ли интернет-трафик подвис, но буквально через пару часов западные политики сдали назад - ракеты С-300, что попали в трактористов, украинские. Но Зеленский принципиален: "Танцуй так, будто никто не смотрит, ври так, словно говоришь правду и никогда не сдавайся".



Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится. Польша, государства Балтии, это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Надо поставить на место террориста! Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, кого могут достичь российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО - это российский удар по коллективной безопасности. Владимир Зеленский, Президент Украины



Самурай украинской словесности настолько ляпнул не в дугу, что даже опешивший Джо Байден еще раз вынужденно парировал Банковую.



- Господин Президент, как Вы отреагировали на заявление Президента Зеленского о том, что ракеты, павшие в Польше, не были украинскими?



- Это не доказательство.



Обидно, но ведь Владимир Зеленский не профессиональный жалобщик и холявщик, а партнер, поэтому затребовал разговор с Белым домом, но Байден не взял телефон. Обиделся? Вполне. Но у Джо неделька выдалась в духе "одной свадьбы и четырех похорон". Сначала вот этот мужчина возьми да и наговори гадостей.



Чтобы вновь сделать Америку великой, я объявляю сегодня старт своей президентской кампании на выборы 2024 года. Дональд Трамп, 45-й президент США



Затем республиканцы инициировали расследование приключений семьи Байденов. Особенно интересен сын Хантер. Ну и окончательное превращение ослика в жертву слона - аудит помощи, выделяемой Украине.



Что ж, за 9 месяцев администрация Байдена отправила всего 91 миллиард долларов на Украину. В то время как наши границы открыты, и наша экономика резко ухудшается. Много ли это? 91 миллиард долларов - это в два раза больше, чем ежегодная трата США на нашу собственную войну в Афганистане. 91 миллиард долларов - это на 33 % больше, чем весь военный бюджет всей России. Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News



Завершает семидневку Джо свадьба внучки и собственный день рождения - юбилей 80 лет! А тут какие-то ракеты где-то там в Польше. Но! Внимание США Зе все-таки привлек. И вот уже аффилированные с Госдепом и Белым домом СМИ пишут: "Он втягивает нас в войну!" Слово сенатору Тэйлор Грин.



Ракетный обстрел, в результате которого погибли два невинных человека в Польше, вероятно, был нанесен ПВО Украины. Мы должны перестать позволять Зеленскому требовать деньги и оружие от налогоплательщиков США, пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну. Денег на Украину больше нет. Пришло время положить конец этой войне и потребовать мира. Тейлор Грин, сенатор



Французская Charlie Hebdo выходит вот с такой обложкой. Итальянцы пишут, что "этот человек опасен, он пытается развязать третью мировую". Принцип "горит сарай, гори и хата", т.е. НАТО давай активируй пятый пункт о военном вмешательстве понятен. Но неприятен альянсу. Но русских обвинят в целом - так, на всякий случай.



Это ужасная новость, особенно то, какой урон нанесла эта ракета. Но в то же время, это происшествие нужно внимательно расследовать. Ведь если часть оружия, используемого в этой войне, попадает на нашу территорию и приводит к разрушениям, нам стоит этим обеспокоиться. Совершенно ясно, чья бы ни была ракета и по какой причине она бы не упала в Польше, этого бы не случилось, не начни Россия войну против Украины. Олаф Шольц, канцлер Германии



Чуете фейки? А они есть: бывшие белорусские СМИ тоже, видимо, обладают технологиями, способными на расстоянии определить тип ракет и откуда их запустили. Иначе объяснить тотальный слог про "Россия обстреляла Польшу" не получается. Самые отчаянные даже нашли доказательства, что эта Беларусь ударила по польским фермерам. Вот только у нас нет снарядов такой дальности.



К счастью, в западных СМИ все чаще звучит тезис "нужен мирный договор". Даже новый премьер Великобритании, по слухам, приехал в Киев, чтобы призвать Зеленского именно что к переговорам. Денег больше не дадут, и не потому, что лицо у президента скучное, а потому, что их нет.



Медиа пишут про "формулу Салливана": компромиссный договор между Москвой и Киевом. По нему Россия ушла из Херсона, а в ответ получила лишь первую часть названия города. Зе соглашение нарушил, за что и получил удары по энергетике.



НАТО, конечно же, раздражены. Ибо они с первых минут знали, чья это ракета. Зачем вы нам парите дичь? Как будто бы говорить надо. Военные сразу поняли, что приземлилась украинская зенитная ракета, как говорят источники этого польского издания, близкие к армии. Траектория этой ракеты отражалась на радарах, расположенных вдоль восточной границы Польши. Разумеется, полет ракеты отображался на радарах. Они знали сразу же, чья это ракета. И сейчас это могут легко подтвердить. Анатолий Шарий, блогер



Как бы странно не звучало, Вашингтон хочет мира в Украине. Почему? А потому что президент-миротворец - единственное, что хоть как-то даст Байдену шанс на переизбрание в 2024 году. Ведь один ушлый предприниматель уже имеет причины для танцев.



А дело в том, что Илон Маск разблокировал Трампа в "Твиттере" и менее чем за сутки на него подписалось почти 30 миллионов человек. Вот это угроза Байдену, вот это угроза Польше и той помощи, что дает Белый дом. А ракеты украинской недальновидности лишь убеждает "партнеров", что дело залетело слишком далеко.

