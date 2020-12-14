Украинские шахтеры доведены до отчаяния

Не менее тревожная статистика и в Украине, а ситуация в здравоохранении поистине катастрофическая. Власти страны решились на строгий карантин с 8 по 24 января. Что вызвало бурю негодований среди населения. Локдаун полностью лишит их заработка, к тому же у правительства колоссальные долги по зарплатам. Так, украинские шахтеры живут без денег уже пять месяцев. Предыдущие забастовки не помогли - в адрес правительства выдвигаются новые жесткие ультиматумы.