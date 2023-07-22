Украинские силовики нанесли удар кассетными боеприпасами по журналистам

Украина нанесла удар кассетными боеприпасами, которые, напомним, запрещены нормами международного права, по российским корреспондентам. И здесь, уточним, журналистов во время военных действий охраняет международное гуманитарное право - Женевская конференция от 1949 года. Корреспондент РИА "Новости" погиб.

Журналисты подверглись атаке в районе населенного пункта Пятихатки, который находится в Запорожской области. Военкоры занимались сбором информации о применении кассетных боеприпасов, поставленных Украине Соединенными Штатами. Одними из первых жертв данного оружия репортеры и стали.

Известно, что кассетные боеприпасы применяются неизбирательно, по площадям. По сведениям самих американцев, кассеты не срабатывают в 20-ти случаях из 100. Фактически речь идет о минировании значительных территорий и об убийстве случайных людей, причем не единомоментно, а в течение многих лет.

В общей сложности Украина получила более 10 тысяч кассетных боеприпасов. С протестом против их применения выступили по меньшей мере 19 правозащитных организаций.