Украинские СМИ сообщают о внезапном приезде генсека НАТО в Киев

После загадочной ночной вспышки в небе над Киевом в украинской столице появился генсек НАТО. Официально приезд Столтенберга не анонсировался.

Примечательно, что на 21 апреля запланировано очередное заседание контактной группы по Украине. Оно состоится на авиабазе Рамштайн в Германии под руководством министра обороны США и председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Параллельно США и НАТО продолжают поставки вооружений киевскому режиму. Пентагон объявил о намерении передать Украине очередную партию оружия - теперь на сумму в 325 млн долларов. В пакет помощи войдут ракеты HIMARS, 9 млн патронов, управляемые авиабомбы, противотанковое оружие.

В то же время киевский режим проводит грандиозную распродажу украинской госсобственности. По информации агентства "Блумберг", продать по заниженным ценам планируют крупные государственные фирмы, начиная от производителя удобрений и заканчивая коммунальными предприятиями, металлургическими заводами и производителем инсулина.