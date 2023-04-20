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Украинские СМИ сообщают о внезапном приезде генсека НАТО в Киев
После загадочной ночной вспышки в небе над Киевом в украинской столице появился генсек НАТО. Официально приезд Столтенберга не анонсировался.
Примечательно, что на 21 апреля запланировано очередное заседание контактной группы по Украине. Оно состоится на авиабазе Рамштайн в Германии под руководством министра обороны США и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Параллельно США и НАТО продолжают поставки вооружений киевскому режиму. Пентагон объявил о намерении передать Украине очередную партию оружия - теперь на сумму в 325 млн долларов. В пакет помощи войдут ракеты HIMARS, 9 млн патронов, управляемые авиабомбы, противотанковое оружие.
В то же время киевский режим проводит грандиозную распродажу украинской госсобственности. По информации агентства "Блумберг", продать по заниженным ценам планируют крупные государственные фирмы, начиная от производителя удобрений и заканчивая коммунальными предприятиями, металлургическими заводами и производителем инсулина.
Фото: pixabay.com
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