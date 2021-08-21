Украинские верующие против раскола православной церкви - митинг возле Верховной рады в Киеве

В Украине тысячи прихожан УПЦ требуют не раскалывать православие. Верующие демонстранты устроили митинг возле здания Верховной рады в Киеве. В эти минуты там проходит встреча председателя парламента Дмитрия Разумкова и Патриарха Константинопольского Варфоломея.



Протестующие призывают отказаться от политики раскола православия и поддержки неканонической церкви в Украине.

Участники акции скандируют: "Варфоломей, мы тебя не звали!". Плакаты у митингующих отбирают сотрудники полиции.