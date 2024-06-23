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Украинские власти давят на США, чтобы они разрешили наносить удары вглубь России
Украинские власти давят на США, чтобы они разрешили наносить удары ракетами ATACMS вглубь России более чем на 100 километров, пишет Associated Press. Командиры ВСУ в разговоре с агентством пожаловались, что у них сейчас связаны руки, а при получении разрешения они "смогли бы нацелиться на командные пункты" и аэродромы. Ранее Politico писало, что США разрешили удары их оружием по российским силам, атакующим через границу с Украиной. Газета TheWashington Post также сообщала, что Киеву можно бить американским оружием на расстояние до 100 километров от границы, однако источники в Штатах эту цифру не подтверждают.
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