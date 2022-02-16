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Украинские власти и их кураторы так и не дождались войны
Прямые трансляции, дежурные корреспонденты и ночь в напряжении. Украинские власти и их кураторы - Британия и США - так и не дождались войны. К слову, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предлагал украинцам завести будильник, чтобы самостоятельно убедиться в отсутствии вторжения.
А вот президент США Джо Байден в своем обращении относительно Украины об очередном информационном провале умолчал, но заверил: российское вторжение, если оно будет, это станет войной выбора без причины и повода.
Джо Байден, президент США:
Вторая мировая война была войной, в которой мы участвовали по необходимости. Но если Россия нападет на Украину, это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному выбору!
Западные СМИ нагнетают военную истерию вокруг Украины
Информационный шум после столь громогласных заявлений демократа вспыхнул с новой силой. Информационное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана в Киеве. Танки и солдат запечатлеть не удалось, но спустя несколько часов внезапно заиграл гимн СССР. Корреспондент местного издания "Страна" отправился следить за развитием событий прямо в эпицентр мнимого "вторжения"- на украинско-российскую границу. Однако ничего, кроме умиротворенных, спокойных пограничников, зафиксировать не удалось. Контрольно-пропускной пункт работал в штатном режиме без усиления.
ТаблоидуThe Sun, который ранее анонсировал вторжение в три часа ночи, пришлось редактировать свою знаменитую статью. Теперь там говорится, что ночь, когда должна была состояться атака России, прошла без происшествий. Цитата: "Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным". У газеты нашлось свое объяснение отсутствию атаки - якобы "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках".
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