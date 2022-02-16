Украинские власти и их кураторы так и не дождались войны

Вторая мировая война была войной, в которой мы участвовали по необходимости. Но если Россия нападет на Украину, это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному выбору!

Прямые трансляции, дежурные корреспонденты и ночь в напряжении. Украинские власти и их кураторы - Британия и США - так и не дождались войны. К слову, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предлагал украинцам завести будильник, чтобы самостоятельно убедиться в отсутствии вторжения.А вот президент США Джо Байден в своем обращении относительно Украины об очередном информационном провале умолчал, но заверил: российское вторжение, если оно будет, это станет войной выбора без причины и повода.