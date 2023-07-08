Украинские власти предприняли очередную попытку захвата Киево-Печерской лавры. Подробности противостояния прихожан и силовиков - в "Таблице Менделевой"

На Украине продолжается борьба с православной церковью. Она получила новое, культурологическое, измерение. 26 июня Служба внешней разведки России сообщила о том, что хранящиеся в Киево-Печерской лавре (компонент объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Софийский собор и связанные с ним монастырские строения, Киево-Печерская лавра") христианские ценности и реликвии собираются вывезти из Украины в Европу под предлогом защиты от "ракетных ударов со стороны России". Хотя повода для этого нет - российские военные избегают ударов по гражданским объектам. Это не первый случай. Это традиция для колониальных держав, традиция бандитского отношения к национальному культурному достоянию других стран - тех, которые они считают своими колониями.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России