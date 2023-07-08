3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украинские власти предприняли очередную попытку захвата Киево-Печерской лавры. Подробности противостояния прихожан и силовиков - в "Таблице Менделевой"
В Волынской области Украины злоумышленники сожгли чудотворную икону Божией Матери и уничтожили входную дверь часовни. А накануне боевики начали захват Киево-Печерской лавры. Верующих просто выгнали. Монахов переводят на "компактное" проживание.
Кому чужие лавры не дают покоя? Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
Красные береты против платков. Украинская православная церковь оказалась гонима властью. Новый виток старого религиозного конфликта и силовой захват веры. По ком звонит колокол?
Атака на святыни. 6 июля радикалы вновь взяли в кольцо Киево-Печерскую лавру. Представители Министерства культуры Украины в сопровождении силовиков ворвались на территорию монастыря и начали опечатывать корпус за корпусом, в одном из которых оказались запертыми маленькие дети одной из прихожанок.
Полицейские перекрыли проход по территории обители и силой оттаскивали верующих от дверей. Между прихожанами и полицейскими разгорелось настоящее противостояние. У одних - автоматы за спинами, у других - вера в сердцах. И последние, кажется, готовы защищать ее до конца.
Зафиксированы случаи избиения прихожан. Об этом сообщил юридический отдел УПЦ. Доказательство тому - кадры: правоохранители волокут по земле мужчину с крестом в руке. Собравшиеся пытались остановить силовиков, но те проигнорировали мольбы прихожан и затолкали "злостного нарушителя" в машину.
Несмотря на рукоприкладство со стороны силовиков, прихожане продолжали молиться. Священникам приходилось причащать верующих через решетку забора. К слову, статья 9 Европейской конвенции о правах человека гласит, что "каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии". Но киевский режим решил поставить на первое место продажную политику. Иными словами, подвел под монастырь.
Чужие лавры не дают покоя. Глобалистские элиты продолжают разграбление Украины. Под прицелом оказался и древнейший монастырь. Ценности Киево-Печерской лавры могут быть вывезены в Европу. Мародерство якобы во спасение?
На Украине продолжается борьба с православной церковью. Она получила новое, культурологическое, измерение. 26 июня Служба внешней разведки России сообщила о том, что хранящиеся в Киево-Печерской лавре (компонент объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Софийский собор и связанные с ним монастырские строения, Киево-Печерская лавра") христианские ценности и реликвии собираются вывезти из Украины в Европу под предлогом защиты от "ракетных ударов со стороны России". Хотя повода для этого нет - российские военные избегают ударов по гражданским объектам. Это не первый случай. Это традиция для колониальных держав, традиция бандитского отношения к национальному культурному достоянию других стран - тех, которые они считают своими колониями.
Давление на иерархов канонической УПЦ продолжается, как и шабаш в храмах, и церковные репрессии. Суд в Киеве продлил на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры УПЦ митрополиту Павлу.
Братия ни в коем случае не должна оставить святую лавру. Они не могут ничего сделать нам. Они убрали меня, но забыли, что они не могут убрать Господа!
Заповедник оставит Киево-Печерской лавре только места для компактного проживания монахов - заявил и.о. директора заповедника. Получается своеобразное "православное гетто". Ничего святого и курс на разрушение общества. Запад цинично молчит.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все