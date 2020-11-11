Украинские власти впопыхах подчищают так называемые оплошности, допущенные в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. Здесь решили закрыть уголовное дело в отношении кандидата в президенты США. По информации "Укринформ", дело было возбуждено на основании иска бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Тот потребовал разбирательства в связи с его отставкой после конкретных требований со стороны тогдашнего американского вице-президента.

Напомним, что Байден был частым гостем в Киеве и вел себя, как считают многие эксперты, так, что складывалось впечатление, будто бы он и является главой украинского государства.

Отмечается, что сам Шокин рассказал, что во время расследования дела правоохранители провели лишь одно следственное действие: его допрос. Бывший генпрокурор подчеркнул, что обжаловал закрытие дела в суде. Сегодня жалобу рассмотрят.