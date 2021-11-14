Украинские военнослужащие о беженцах: наши подразделения их просто уничтожат

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которые несут службу в лесной и болотистой местности, заявили, что будут уничтожать беженцев на белорусской границе, если те попытаются прорваться в Украину, сообщает пресс-служба войск.