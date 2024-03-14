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Украинские военные хотят захватить Верховную раду - РИА Новости
Группа украинских военных планирует захватить Верховную раду. Как сообщает РИА Новости, закрытую переписку группы из сотни солдат вскрыли российские специалисты. Подробности не приводятся, однако из сообщений следует, что военные недовольны тем, как Киев бросает их на убой, и планируют взять власть в свои руки. "Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, - это в определенный момент захватить Верховную раду", - говорится в одном из сообщений.
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