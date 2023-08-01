Слепая борьба Незалежной с советской историей - демонтаж герба СССР с памятника "Родина-мать" в Киеве - вызвал неоднозначную реакцию в массах.

Военные Украины считают нецелесообразными такие траты, сообщила Politico. Они подрывают боевой дух солдат, которые также нуждаются в финансовой поддержке. А власти хотят потратить на замену герба на трезубец полтора с лишним миллиона долларов.