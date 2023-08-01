ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украинские военные не одобряют траты на демонтаж герба СССР с памятника "Родина-мать"

Слепая борьба Незалежной с советской историей - демонтаж герба СССР с памятника "Родина-мать" в Киеве - вызвал неоднозначную реакцию в массах.

Военные Украины считают нецелесообразными такие траты, сообщила Politico. Они подрывают боевой дух солдат, которые также нуждаются в финансовой поддержке. А власти хотят потратить на замену герба на трезубец полтора с лишним миллиона долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все