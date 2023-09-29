Украинские военные пожаловались на польскую военную технику

Помощь или медвежья услуга?!! Польские самоходные артиллерийские установки Krab оказались непригодны для боевых действий. Об этом сообщили украинские военные. Они обнародовали материалы технического анализа машин. Выяснилось, что у них есть проблемы с гидравликой, а также неполадки в работе бортового компьютера: ошибочно срабатывают системы лазерного предупреждения и выходят из строя электромагнитные датчики системы досылки снарядов.



Есть и другие проблемы, в том числе быстрый износ комплектующих деталей. При этом при поставках этих установок не были предоставлены системы электронной диагностики, запасные компоненты и технические инструкции. Возможностей для ремонта этой техники в Украине нет, поэтому ВСУ вынуждены обращаться к производителям.