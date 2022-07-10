Украинские военные прибыли на обучение в Великобританию, Украина в свою очередь предложила НАТО создать военный хаб

К слову, Запад вряд ли сможет долго оказывать Украине поддержку на нынешнем уровне - сообщает газета The New York Times. В публикации отмечается: несмотря на заявления США и их союзников о готовности продолжать оказывать Киеву столько поддержки, сколько требуется, никто не может сказать, как долго это продлится и что еще они могут сделать, помимо прямого военного вмешательства. Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать - резюмирует издание.