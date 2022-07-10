ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украинские военные прибыли на обучение в Великобританию, Украина в свою очередь предложила НАТО создать военный хаб

Под руководством западных "товарищей". Первая группа украинских военных прибыла в Великобританию. Солдат будут обучать первичным навыкам боевой подготовки. Всего за 120 дней планируют подготовить 10 тысяч военных.

NYT: Запад вряд ли сможет долго оказывать поддержку Киеву на нынешнем уровне

К слову, Запад вряд ли сможет долго оказывать Украине поддержку на нынешнем уровне - сообщает газета The New York Times. В публикации отмечается: несмотря на заявления США и их союзников о готовности продолжать оказывать Киеву столько поддержки, сколько требуется, никто не может сказать, как долго это продлится и что еще они могут сделать, помимо прямого военного вмешательства. Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать - резюмирует издание.

Украина предложила НАТО создать военный хаб на восточных границах

Украина же в свою очередь предложила НАТО создать военный хаб на своих восточных границах, например в Польше. Предложение озвучила первый замминистра иностранных дел.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все