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Украинские военные прибыли на обучение в Великобританию, Украина в свою очередь предложила НАТО создать военный хаб
Под руководством западных "товарищей". Первая группа украинских военных прибыла в Великобританию. Солдат будут обучать первичным навыкам боевой подготовки. Всего за 120 дней планируют подготовить 10 тысяч военных.
NYT: Запад вряд ли сможет долго оказывать поддержку Киеву на нынешнем уровне
К слову, Запад вряд ли сможет долго оказывать Украине поддержку на нынешнем уровне - сообщает газета The New York Times. В публикации отмечается: несмотря на заявления США и их союзников о готовности продолжать оказывать Киеву столько поддержки, сколько требуется, никто не может сказать, как долго это продлится и что еще они могут сделать, помимо прямого военного вмешательства. Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать - резюмирует издание.
Украина предложила НАТО создать военный хаб на восточных границах
Украина же в свою очередь предложила НАТО создать военный хаб на своих восточных границах, например в Польше. Предложение озвучила первый замминистра иностранных дел.
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