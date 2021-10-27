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Украинские военные применили турецкий боевой дрон
Очень настораживающие новости приходят из Украины. Киев официально наплевал на соглашения, достигнутые лидерами нормандского формата в Минске. Армия Украины впервые применила боевой турецкий беспилотник "Байрактар". Видеодоказательства его использования опубликованы на официальной странице генштаба ВСУ в Facebook. Ракетой были атакованы позиции подразделений самопровозглашенной ДНР. Приказ лично отдал главнокомандующий ВСУ. Шестиметровый беспилотник может нести управляемые ракеты и авиационные бомбы. Украина планирует закупить еще два десятка таких дронов смерти.
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