Украинские военные применили турецкий боевой дрон

Очень настораживающие новости приходят из Украины. Киев официально наплевал на соглашения, достигнутые лидерами нормандского формата в Минске. Армия Украины впервые применила боевой турецкий беспилотник "Байрактар". Видеодоказательства его использования опубликованы на официальной странице генштаба ВСУ в Facebook. Ракетой были атакованы позиции подразделений самопровозглашенной ДНР. Приказ лично отдал главнокомандующий ВСУ. Шестиметровый беспилотник может нести управляемые ракеты и авиационные бомбы. Украина планирует закупить еще два десятка таких дронов смерти.