Украинские войска обстреляли Донецк

Взрыв снарядов и серьезные разрушения. Украинские войска вновь обстреляли Донецк. Всего по городу выпущено более 40 ракет из реактивной артиллерии, сообщает представительство ДНР. Основной удар пришелся на Ворошиловский район. В результате взрывов ракет вспыхнули пожары. Отмечается, что обстрел велся по объектам гражданской инфраструктуры и местам отдыха мирных жителей. По информации властей, всего за сутки в результате атак со стороны украинских войск в ДНР погибли 5 мирных жителей, еще 20 ранены.