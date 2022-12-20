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Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области РФ
Украинские военные обстреляли Суземский район Брянской области РФ. В результате в некоторых населенных пунктах частично нарушено электроснабжение. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, пишет РИА Новости.
"Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. Суземский район Брянской области РФ на юге граничит с Сумской областью Украины.
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