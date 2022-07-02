Украинские женщины будут воевать?

Зато в самой Украине людей не хватает. В Киеве принято решение о постановке с 1 октября на воинский учет женщин. На Банковой попытались успокоить, что это не означает мобилизацию, но соцсети уже лихорадит. Женщины становятся военнообязанными и находятся в запасе ВСУ, Нацгвардии или других силовых структур. Освобождение получат матери с детьми до трех лет и беременные. Остальные должны будут раз в три года участвовать в военных сборах, иначе им грозят штрафы и ответственность вплоть до уголовной.