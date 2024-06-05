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Украинские жертвы призыва - в житомирскую больницу мужчину привезли с травмами и в коме

В ТЦК Житомирской области умер мужчина. Местные СМИ пишут, что в больницу его привезли с травмами и в состоянии комы. Вот цена западных амбиций.

Мобилизация в Украине выходит на новый уровень - теперь многодетные отцы могут не получить отсрочку, если документально не подтвердят, что содержат своих детей. А вице-премьер и вовсе предложила набирать на работу в военкоматы женщин, а сотрудников-мужчин отправить служить в боевые части.

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