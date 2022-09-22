Украинских беженцев в Польше обяжут платить налоги

Польское гостеприимство для украинских беженцев, похоже, закончилось. Теперь с них будут требовать уплаты налогов - даже с тех доходов, которые они получают на родине. Об этом заявило Министерство финансов Польши.

Распоряжение касается тех мигрантов, которые находятся в стране более 183 дней. По состоянию на август свыше 1 миллиона 320 тысяч украинцев получили в Польше временный налоговый номер. Часть из них продолжают работать на украинских работодателей и платить налоги в Украине. Теперь им придется платить сразу в две казны.