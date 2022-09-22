3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украинских беженцев в Польше обяжут платить налоги
Польское гостеприимство для украинских беженцев, похоже, закончилось. Теперь с них будут требовать уплаты налогов - даже с тех доходов, которые они получают на родине. Об этом заявило Министерство финансов Польши.
Распоряжение касается тех мигрантов, которые находятся в стране более 183 дней. По состоянию на август свыше 1 миллиона 320 тысяч украинцев получили в Польше временный налоговый номер. Часть из них продолжают работать на украинских работодателей и платить налоги в Украине. Теперь им придется платить сразу в две казны.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов