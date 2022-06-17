Украинских беженцев в Великобритании оставили без жилья и могут отправить в Руанду

Британская "Гардиан" сообщает, что около 2 тысяч украинских беженцев, прибывших в Соединенное Королевство, остались без крыши над головой из-за бюрократической путаницы. 500 семей с детьми и две сотни одиноких получили визы, которые гарантировали им по прибытии в Великобританию оплаченное властями жилище. Однако деньги на это не были выделены.



Украинцам, в том числе родителям с малолетними детьми, пришлось срочно искать себе приют за свой счет. Эту некрасивую историю дополняет скандальный сюжет с отправкой украинцев в Руанду - официальный Лондон объявил о том, что беженцев вышлют в эту африканскую страну, затем поступило опровержение, потом - опровержение опровержения. По данным на сегодня, отправка украинцев в Руанду является весьма вероятной.