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Украинских беженцев в Великобритании оставили без жилья и могут отправить в Руанду
Британская "Гардиан" сообщает, что около 2 тысяч украинских беженцев, прибывших в Соединенное Королевство, остались без крыши над головой из-за бюрократической путаницы. 500 семей с детьми и две сотни одиноких получили визы, которые гарантировали им по прибытии в Великобританию оплаченное властями жилище. Однако деньги на это не были выделены.
Украинцам, в том числе родителям с малолетними детьми, пришлось срочно искать себе приют за свой счет. Эту некрасивую историю дополняет скандальный сюжет с отправкой украинцев в Руанду - официальный Лондон объявил о том, что беженцев вышлют в эту африканскую страну, затем поступило опровержение, потом - опровержение опровержения. По данным на сегодня, отправка украинцев в Руанду является весьма вероятной.
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