Украинских беженцев выселят из гостиниц в Болгарии

Пора и честь знать. Европа начинает отворачиваться от украинских беженцев. Так, в Болгарии заявили о начале процедуры по выселению 35 тысяч украинцев из черноморских отелей. Ссылаются на резкое сокращение госфинансирования гостиниц, принимающих мигрантов. Так, с июня вместо 20 евро на человека, выделять на ночевку и питание будут всего 7,5 евро. Отели на местных курортах заполнять номера украинцами в ущерб собственному бизнесу больше не намерены. На носу разгар сезона. Из гостиниц на побережье беженцев переселят в государственные базы вглубь страны.