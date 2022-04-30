Украинских беженцев выселяют из Паланги из-за начала курортного сезона

Украинским беженцам, которые остановились в литовской Паланге, придется покинуть регион. Начинается курортный сезон, а недвижимость здесь частная: владельцы не готовы отказаться от доходов, которые обещает им сдача квартир отдыхающим.



Сейчас в Паланге почти 900 украинцев, но оплата жилья им не по карману. В месяц даже за однокомнатную квартиру приходится платить не менее 500 евро. Часть беженцев должна съехать уже завтра, остальные покинут город к 1 июня. Власти Паланги запросили у правительства субсидии на жилье для украинцев, но шансы на получение денег минимальны.