ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украинских детей отбирают у родителей и по фиктивным документам вывозят из страны - расследование журналистки из Франции

Украинских детей отбирают у родителей и по фиктивным документам вывозят из страны - расследование журналистки из Франции

В 1935 году в Германии была учреждена организация "Источник жизни". Ее задачей было стимулировать рост рождаемости "истинных арийцев", а также увеличить немецкое население за счет онемечивания детей из славянских народов. Детей изымали из семей на захваченных территориях и подвергали германизации: давали немецкие имена, младенцев передавали в семьи служащих СС, старших детей учили немецкому языку, обрабатывали нацистской пропагандой.

Только из Украины в годы Великой Отечественной войны было вывезено более 25 тыс. детей.
Сегодняшние украинские неонацисты ничем не лучше, они вывозят своих же украинских детей в страны Евросоюза. При этом в одном случае они принудительно изымают детей у родителей, которые не хотят ехать в Украину и ждут Россию, в другом - сквозь пальцы смотрят на то, как цивилизованные страны воруют у украинских беженок детей. При этом уже известны случаи, когда изъятые дети вовлекались в деятельность военизированных лагерей националистических структур, где из них делают настоящих украинцев.

Полную версию проекта Ксении Лебедевой "Это другое" смотрите здесь

Воспитание отобранных детей в военизированных нацистских организациях - это один из вариантов их продолжения жизни, потому что других отправляют на воспитание в гомосексуальные семьи. Кто не подходит для усыновления и считается якобы для этого уже старым, их рассматривают как доноров органов. С украинскими сиротами на Западе еще проще - они могут быть потенциальными сексуальными игрушками для педофилов. Торговля наркотиками не так прибыльна, как торговля людьми: если дозу наркотика продают один раз, ребенка продадут пять раз в день. И это информация из статей западных журналистов-расследователей.

КристэльНоэн, журналистка из Великобритании: Большое расследование показало, что очень часто украинских детей, которых забирают насильно, отправляют в Великобританию для педофильских сетей. Это все понятно, когда делаются фальшивые документы, что это дети-сироты. А всем известно, что у них есть родители. Ты понимаешь, что дети нужны для педофилии или для продажи на органы. И я хочу понять, кто эти люди, зачем им эти дети, куда они отправляют детей.

Изображение


Кристэль Ноэн - журналистка из Франции. 26 марта исполнилось 8 лет, как она приехала из Парижа в Донецк и осталась здесь. Осталась в поисках справедливости, пытаясь разрушить миф о западной демократии и свободе слова. Ее публикации об обстрелах Украиной своих граждан почему-то во Франции восприняли как посягательство на национальную безопасность. Таких, как она, там преследуют и садят в тюрьмы. Сейчас она в том числе активно занимается темой воровства и принудительного вывоза Украиной детей с территорий Донбасса.

Другие материалы проекта "Это другое": :

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все