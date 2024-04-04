Украинских детей отбирают у родителей и по фиктивным документам вывозят из страны - расследование журналистки из Франции

КристэльНоэн, журналистка из Великобритании: Большое расследование показало, что очень часто украинских детей, которых забирают насильно, отправляют в Великобританию для педофильских сетей. Это все понятно, когда делаются фальшивые документы, что это дети-сироты. А всем известно, что у них есть родители. Ты понимаешь, что дети нужны для педофилии или для продажи на органы. И я хочу понять, кто эти люди, зачем им эти дети, куда они отправляют детей.