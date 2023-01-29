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Украинских военных обучат управлять "Челленджерами"

Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками "Челленджер-2". Как заявил британский премьер Риши Сунак, 14 единиц этой техники будут переданы Киеву уже в ближайшие недели. Соединенное Королевство стало первой страной Запада, принявшей решение предоставить Украине современные танки. Также в Британии уже прошли обучение несколько тысяч украинских военных.

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