Украинским студентам запретили выезд за рубеж на учебу

Украинские СМИ сообщают, что студентам-мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за пределы страны - решение было принято властями еще неделю назад, но обнародовано лишь сегодня. За последнее время пограничники задержали 600 человек с поддельными документами: все они утверждали, что едут учиться за рубеж. Официальный запрет на выезд связан именно с массовостью фальсификации справок из иностранных вузов. Украинские военные в последние недели активнее обычного раздают призывные повестки - с целью отлова уклонистов устраиваются облавы на улицах, в развлекательных заведениях, в общественном транспорте и на пляжах.