Украинский агросектор рискует потерять 35-40 % посевных площадей

Аграрный сектор Украины - на пороге полномасштабной катастрофы. Посевные площади в стране могут сократиться на 35-40 %.

Как пишет Politico, из-за остановки черноморских портов более 35 млн тонн зерна рискуют остаться заблокированными внутри страны. В итоге фермеры лишатся денег и физически не смогут провести весенний сев.

Прямые убытки украинского сельского хозяйства уже оцениваются в 3 млрд долларов. При этом запрос Киева к Брюсселю - более чем на 1 млрд для компенсации зерновой логистики отклонен.

Ключевые транзитные соседи - Польша и Румыния - отказываются наращивать объемы перевозки украинской продукции: для них абсолютный приоритет - защита интересов собственных фермеров.