Украинский депутат Килинкаров о переговорах в Абу-Даби: Диалог лучше, чем его отсутствие

Наличие диалога лучше его отсутствия, но рассчитывать на быстрый прорыв в вопросе урегулирования украинского конфликта не стоит.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов:

"Наличие диалога - это лучше, чем его отсутствие. Диалог, безусловно, вести надо, но и особых иллюзий питать не нужно, потому что каждая из сторон приехала туда для решения своих целей и задач, определенно, они очень разные. Если Украина приехала со старой идеей, которая не воспринималась ранее, эта идея очень простая, общая с европейцами: сначала прекращение огня, а потом дипломатия. Они приехали с идеей воздушного, морского перемирия, что на самом деле абсолютно неактуально, и не случайно эта повестка не воспринята ни американской, ни российской стороной. Для России это не продолжение переговорного процесса, а начало нового этапа. Имеется в виду та повестка, которую они обсуждают, - это гарантии европейской безопасности - основная цель и задача специальной военной операции".