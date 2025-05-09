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Украинский депутат раскрыл ценник откупа от ТЦК в Киеве - 5 тыс. долларов с человека
Депутат Рады Дубинский заявил, что система откупа от мобилизации превратилась в прибыльный бизнес, что может объяснять позицию части киевских политиков по продолжению конфликта. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале, передает РИА Новости.
"Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет 5000 $. Это - централизованная такса, установленная для всех военкоматов столицы. При плане мобилизации в 1500 человек, который определен для Киева, - это 7,5 млн $ в месяц. Ну, кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?" - с иронией высказался депутат.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.