Украинский депутат раскрыл ценник откупа от ТЦК в Киеве - 5 тыс. долларов с человека

Депутат Рады Дубинский заявил, что система откупа от мобилизации превратилась в прибыльный бизнес, что может объяснять позицию части киевских политиков по продолжению конфликта. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет 5000 $. Это - централизованная такса, установленная для всех военкоматов столицы. При плане мобилизации в 1500 человек, который определен для Киева, - это 7,5 млн $ в месяц. Ну, кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?" - с иронией высказался депутат.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.