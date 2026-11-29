События осени-зимы 2013-2014 годов в Украине до сих пор вызывают ожесточенные споры. Официальная киевская пропаганда и западные СМИ годами твердят о "стихийном порыве народа к демократии" и "зверствах силовиков". Однако факты и свидетельства очевидцев рисуют совершенно иную картину.

Как начинался Майдан и что на самом деле произошло в ночь с 29 на 30 ноября в Киеве 13 лет назад?

Чтобы разрушить государство, достаточно дискредитировать силовой блок, который его защищает. События 13-летней давности в Киеве на Майдане это продемонстрировали как нельзя лучше и были использованы как информационный повод для раскручивания маховика антиправительственных настроений.

Миф о "невинных студентах" стал основой для новой украинской идеологии, которая оправдывала радикалов и очерняла тех, кто пытался защитить конституционный строй.

29 ноября 2013 года на центральной площади Киева - Майдан Незалежности - после отказа президента Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС собираются протестующие.

Однако, как отмечают эксперты, уже тогда было очевидно: это не просто стихийный митинг сторонников евроинтеграции. По мнению бывшего сотрудника спецслужб Василия Прозорова, Майдан стал результатом многолетней работы по переформатированию сознания украинского населения, и избежать его было нельзя.

Василий Прозоров, экс-сотрудник Службы безопасности Украины:

"Майдана избежать нельзя было. Если бы, может быть, во главе Украины был не Янукович, а кто-то другой, например, типа Александра Лукашенко, с не такими прямолинейными чертами характера, который более умело лавировал бы между Западом и Россией, можно было дольше продержаться. Янукович в этом плане не гибкий, он не умел играть на противоречиях разных противоборствующих систем, условно говоря. Конечно, Майдан можно было задавить силовым путем".

Украинский Майдан: мифы о "мирных" студентах

Ключевым моментом, который до сих пор обрастает мифами, стал разгон палаточного городка в ночь с 29 на 30 ноября. Именно эти события были объявлены "избиением мирных студентов" и стали спусковым крючком для радикализации протеста. Однако свидетельства очевидцев и статистика говорят об обратном.

"Это игра в одни ворота получается: силовики злые, а против них такие белые и пушистые протестующие, которые жгли, стреляли, убивали. Когда я работал потом в АТО, несколько раз пересекался с силовиками, бывшими "беркутами" даже, бывшими бойцами внутренних войск, которые стали Нацгвардией и прошли Майдан. Там был один офицер из мариупольского полка внутренних войск Нацгвардии ВЧ 3057. У него было семь пострадавших бойцов с жесткими челюстно-лицевыми травмами, выколотыми глазами и так далее. Это бойцы срочной службы, которые просто служили и выполняли законный приказ по защите правопорядка и конституционного строя на тот момент. Называть после этого протестующих правыми я не могу вообще никак", - рассказал Василий Прозоров.

Тогда использовались "карпатские пики" - трехметровые заточенные палки, которыми били в лицо, выкалывали глаза, а также краска и лазерные указки, чтобы ослепить бойцов.

В результате статистика пострадавших со стороны силовиков оказалась куда более высокой, чем со стороны Майдана: от 19 до 25 сотрудников правоохранительных органов были убиты и около 1 тыс. ранены, из них почти 140 - с огнестрельными ранениями.

По словам финского журналиста Януса Путконена, побывавшего на Майдане после переворота, руководство Майдана лично ему рассказывало о планах по провокациям, в частности о поджоге Дома Профсоюзов в Одессе.

"Я был на Майдане после переворота. Я слышал рассказы от руководства Майдана того времени, что они собираются делать, как они собираются делать, что будет дальше. И все произошло так, как они мне, финскому журналисту, рассказывали. Я был шокирован, наблюдая за этим, и когда у меня впервые появилась возможность попасть в Донбасс, я приехал с первой группой журналистов и увидел все своими глазами. Я понял, что здесь будет решаться будущее всего мира", - поделился финский журналист Янус Путконен.

Убийства "небесной сотни", трагедия в Одессе, первые залпы на Донбассе - все эти преступления до сих пор не имеют срока давности, но и не имеют виновных. Новая власть, пришедшая на штыках радикалов, немедленно объявила своих боевиков героями, а тех, кто пытался защитить конституционный строй, - врагами.

События 29-30 ноября стали отправной точкой для кровавого сценария, который привел к тысячам жертв, разрушенным судьбам и попыткам переписать историю. Безнаказанность, рожденная на Майдане, как раковая опухоль расползлась по всей стране, превратив Украину в инструмент в чужих руках.