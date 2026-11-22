Украинская оборонная промышленность достигла своего предела. Киев не может производить ракеты в том же объеме, что и Россия, пишет издание Wall Street Journal. Среди основных препятствий - дефицит квалифицированных кадров и денег. Финансирование распределяется между множеством компаний, из-за чего многие из них испытывают нехватку средств. Кроме того, расширять заводы сложно, а поиск новых сотрудников осложняется тем, что многие украинцы покинули страну или мобилизованы.

При этом ситуация с дефицитом кадров будет только ухудшаться. Украине в целом предрекают глубокий демографический кризис. По прогнозам местного Института демографии, население страны к 2030 году сократится до 26 млн человек. Главные причины - массовая эмиграция и низкая рождаемость.