Украинский общественный деятель Василец: США все сложнее вести несколько конфликтов одновременно

Сразу несколько международных кризисов заставляют США пересматривать свои внешнеполитические приоритеты. На этом фоне визит Владимира Зеленского в Вашингтон приобретает особое значение, считают эксперты.

Дмитрий Василец, глава политической партии "Держава", общественный деятель (Украина):

"Очевидно, что Соединенные Штаты Америки, Британия и страны еврозоны сейчас не тянут два горячих конфликта - и с Ираном в Ормузском проливе, и с Россией в Украине. Сейчас, конечно, западные страны будут стараться конфликт на Украине заморозить любыми средствами, даже путем уступок. Поэтому определенный план действий от Трампа, судя по всему, будет озвучен Зеленскому, и у него не останется вариантов каким-то образом не выполнить поставленную задачу, потому что, как-никак, перед западными странами стоит очень много проблем".