Украинский олигарх Коломойский заявил о попытке покушения на Миндича ("кошелек" Зеленского)

"Кошелек" Зеленского в опасности. О попытке покушения на соратника главы киевского режима Миндича, замешанного в коррупционном скандале, заявил в суде беглый украинский олигарх Коломойский. По его словам, попытка покушения была совершена 28 ноября в Израиле. Злоумышленники якобы перепутали адрес и ранили домработницу в соседнем доме, их арестовали. При этом в израильской полиции сообщили, что о покушении ничего не знают.

Ранее украинские СМИ писали, что именно Коломойский, который уже два года находится в СИЗО, мог стоять за раскруткой коррупционного дела против Миндича. Что касается самого "кошелька", он пустился в бега за несколько часов до того, как в его доме прошли обыски. НАБУ объявило его в розыск.