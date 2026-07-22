Противостояние Польши и Украины по вопросу Волынской резни - бутафория. Реальные действия Варшавы полностью противоречат публичным заявлениям. Об этом заявил глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец в "Актуальном интервью".

"Вполне очевидно, что это самая настоящая бутафория. Если бы поляки действительно серьезно проявляли свою позицию, тогда бы мы, конечно же, не видели ежемесячного финансирования режима Зеленского из польского бюджета. Также мы бы не видели поставок с польской авиабазы Жешув фактически оружия для режима Зеленского и для тех самых подразделений, которые называются именами нацистских пособников и преступников из УПА. Это, безусловно, самая настоящая бутафория", - заявил Дмитрий Василец.

Политик также обратил внимание на отсутствие поддержки польской позиции со стороны других европейских стран. "И обратите внимание, что возмущения Польши никем в еврозоне больше не поддерживаются: ни Венгрией, ни Словакией, ни Грецией, Францией, Италией, Германией и так далее. То есть, все эти страны фактически поддерживают курс на героизацию нацистских преступников, пособников гитлеровского режима, которые массово убивали поляков и граждан Советского Союза", - отметил глава партии "Держава".

"Это циничная позиция, которая четко демонстрирует, что большинство стран еврозоны фактически такими действиями, такими вот позициями поддерживают нацизм уже в 21 веке", - подчеркнул он.

Таким образом, по мнению Дмитрия Васильца, публичные заявления Польши по поводу Волынской резни не соответствуют ее реальной политике поддержки Киева, а отсутствие солидарности со стороны других европейских государств свидетельствует о более широкой тенденции в еврозоне.