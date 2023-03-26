Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" взорвался под Тулой

В Тульской области в Киреевске взорвалсяукраинский беспилотник Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой.Об этомсообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительныеорганы.

"Украинский БПЛА Ту-141 "Стриж" стал причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области. Беспилотник был начинен взрывчаткой", - сказал соседник агентства.