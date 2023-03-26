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Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" взорвался под Тулой

Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" взорвался под Тулой

В Тульской области в Киреевске взорвалсяукраинский беспилотник Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой.Об этомсообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительныеорганы.

"Украинский БПЛА Ту-141 "Стриж" стал причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области. Беспилотник был начинен взрывчаткой", - сказал соседник агентства.

По данным ЕДДС по Киреевскому району Тульской области, взрыв произошел в 15:19 мск, три человека получили осколочные ранения, также повреждения зафиксированы в трех многоквартирных домах и четырех хозпостройках. Ранее сообщалось, что этот БПЛА является оперативно-тактическим разведывательным беспилотным летательным аппаратом.

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