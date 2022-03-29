Украинский беспредел: расправа над священником православной церкви в Черкасской области

В Украине творится полный беспредел. В Cеть попали кадры расправы над священником Украинской православной церкви Московского патриархата. По сообщениям СМИ, боевики теробороны захватили его прямо в храме.

Инцидент произошел в городе Смела Черкасской области. О дальнейшей судьбе священника пока ничего не известно. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви в Украине.