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Украинский бизнес опасается эпидемии банкротств
Верховная рада готовится принять закон, который резко увеличит налоговое бремя и поможет фискальным органам более эффективно взыскивать задолженности. Инспекторы, несмотря на эпидемический карантин, получат право дополнительных проверок. Появится также возможность следить за состоянием счетов должника. Увеличится ряд акцизов. Украинские предприниматели уверены, что эти меры грозят массовым банкротством бизнесу. А представители украинских бизнес-кругов считают, что внесение поправок в Налоговый кодекс страны чревато экономической катастрофой.
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