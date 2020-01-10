Украинский "Боинг" могла непреднамеренно сбить иранская ракета

Украинский пассажирский "Боинг" был случайно сбит в Тегеране иранской ракетой. Об этом заявил премьер-министр Канады. По словам Джастина Трюдо, Оттава располагает надежными разведданными о том, что в самолет попала ракета "земля - воздух".



