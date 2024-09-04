Киев разместит войска в зоне у Чернобыльской АЭС. Украинские власти решили исключить участок границы с Беларусью из зоны отчуждения, как заявлено, ради усиления обороны и контроля за пограничной областью. Речь идет о 50-метровой полосе вдоль границы, которая проходит в пределах зоны обязательного отселения. А часть земель Чернобыльского заповедника собираются передать под фортификационные сооружения. Соответствующий проект указа Зеленского согласовало украинское правительство. Кстати, пока еще правительство - киевский кабмин буквально тает на глазах. За минувшие сутки стало известно как минимум о нескольких отставниках, которые ранее казались непотопляемыми в кабинете министров Украины. Как, например, министр иностранных дел Кулеба. Причин может быть несколько, отмечают политологи. Например, требование Запада, ибо Кулеба позволял себе хамить спонсорам. В нынешней ситуации Украине срочно необходима смена имиджа. Или же министропад - это побег самих чиновников с тонущего корабля. О балансировании на краю политической пропасти - в репортаже Яны Менделевой.

Игра когда-нибудь заканчивается

Украинский чинопад как осенний листопад. В Украине началась большая чистка правящей верхушки. По заявлению главы фракции партии "Слуга народа" Арахамии, состав правительства "незалежной" в ближайшие дни будет обновлен более чем на 50 %. Посты уже покинули министры юстиции и охраны окружающей среды, замруководителя офиса Зеленского, вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Наконец тучи сгустились над главой МИД Дмитрием Кулебой. Его заявление об отставке поступило в Раду.

Действующие украинские власти в силу внутреннего законодательства уже нелегитимны. Работают исключительно под прикрытием военного положения. И если война закончится, военное положение будет отменено, то грядут досрочные выборы. А шансы получить переизбрание у нынешней киевской верхушки нулевые. Потому отчаянно осмеливаются на обстрелы мирных россиян, будто не понимая, что грозит возмездие; потому решились на дерзкую и преступную курскую аферу.

Провальные планы Киева

Уверен, что и эта провокация провалится. И после этого, мне кажется, возникнет желание действительно не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, именно в Курскую область. Владимир Путин, Президент России

Балансируя на краю провала, нелегал Зеленский заикается о новых наступлениях и разразился вот таким извращенным призывом к мирным переговорам.

Нам не нужна российская территория. Наша операция нацелена на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины. Мы хватаем российских солдат, чтобы обменять их на украинцев. То же самое и с территориями - нам не нужна их земля. Владимир Зеленский

Клоун Джонсон, в свое время подставивший ножку мирному урегулированию по линии Киев - Москва, не сумел красиво упасть на руки. Во второй раз попался на розыгрыш Вована и Лексуса. Признался собеседнику (якобы французскому политику Аттали), что готов возглавить иностранный легион в Украине, будь он одаренным генералом. Разумеется, с соблюдением антироссийского вектора.





Теперь нам следует передать им ракеты ATACMS, теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования. Это безумие, когда мы говорим им, что они не могут атаковать российские силы внутри России. Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании

Западные расчеты

Нечему удивляться. Для Запада война - форма обогащения. Непосредственно для Европы - способ выкарабкивания из просанкционного экономического кризиса. И зарабатывают кто чем горазд. Вот Чехия на перепродаже германских 155-миллиметровых снарядов для ВСУ наварила по 700 евро на штуке.

Варшава мечтает построить завод по производству боеприпасов для обеспечения потребностей НАТО и Украины, заявил Дуда.

Основные киевские спонсоры все больше заняты своими предвыборными разборками. Поэтому пока не скупятся и на правдивые оценки происходящего.

Эта война не должна была произойти, но она случилась. И сейчас сложнее договориться, чем это было вначале. Миллионы людей погибли. И это число будет только увеличиваться. Дональд Трамп, кандидат в президенты США