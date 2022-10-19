3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС - Минобороны РФ
Украинский десант не менее чем на 30 катерах пытался высадиться в городе Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС, однако его вылазка была пресечена. Об этом
ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Десант на десятках катеров. Предварительно, не менее трех десятков катеров пытались высадиться в Энергодаре. Это силы спецопераций. Они тренируются захватывать критически важные объекты, а таковым у нас является Запорожская АЭС. Был бой, попытка пресечена", - сказал он.
Потери со стороны ВСУ, по словам Рогова, на данный момент уточняются.
Он отметил, что десантная группа была большая. Первая группа, состоящая из десятка катеров, вышла из южного микрорайона подконтрольного Киеву Запорожья. "Эти десять десантных катеров были переполнены и прямо прошли по Днепру в сторону Васильевки, Энергодара и Херсона, в сторону Каховского водохранилища", - продолжил он.
Первые сообщения о выходе десанта в районе 07:30 утра начали сообщать местные жители. Кроме того, по словам Рогова, на катерах могла быть и военная техника.
Фото ТАСС
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов