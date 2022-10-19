Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС - Минобороны РФ

Украинский десант не менее чем на 30 катерах пытался высадиться в городе Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС, однако его вылазка была пресечена. Об этом

ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Десант на десятках катеров. Предварительно, не менее трех десятков катеров пытались высадиться в Энергодаре. Это силы спецопераций. Они тренируются захватывать критически важные объекты, а таковым у нас является Запорожская АЭС. Был бой, попытка пресечена", - сказал он.

Потери со стороны ВСУ, по словам Рогова, на данный момент уточняются.

Он отметил, что десантная группа была большая. Первая группа, состоящая из десятка катеров, вышла из южного микрорайона подконтрольного Киеву Запорожья. "Эти десять десантных катеров были переполнены и прямо прошли по Днепру в сторону Васильевки, Энергодара и Херсона, в сторону Каховского водохранилища", - продолжил он.

Первые сообщения о выходе десанта в районе 07:30 утра начали сообщать местные жители. Кроме того, по словам Рогова, на катерах могла быть и военная техника.