Украинский дипломат призвал к возвращению в "нормандский формат"

Украинский посол в Германии призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия. По мнению Андрея Мельника, Германия и Франция в состоянии продолжать исполнять роль посредника между Украиной и Россией. Поэтому важно, чтобы канцлер ФРГ Шольц как можно скорее посетил Киев, добавил дипломат.



Впервые встреча "нормандской четверки" прошла во Франции 6 июня 2014 года. Позднее ее представители подписали Минские соглашения, основнымтребованием которых стало прекращение огня в Донбассе.

