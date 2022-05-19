ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украинский дипломат призвал к возвращению в "нормандский формат"

Украинский посол в Германии призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия. По мнению Андрея Мельника, Германия и Франция в состоянии продолжать исполнять роль посредника между Украиной и Россией. Поэтому важно, чтобы канцлер ФРГ Шольц как можно скорее посетил Киев, добавил дипломат.

Впервые встреча "нормандской четверки" прошла во Франции 6 июня 2014 года. Позднее ее представители подписали Минские соглашения, основнымтребованием которых стало прекращение огня в Донбассе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все