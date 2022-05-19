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Украинский дипломат призвал к возвращению в "нормандский формат"
Украинский посол в Германии призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия. По мнению Андрея Мельника, Германия и Франция в состоянии продолжать исполнять роль посредника между Украиной и Россией. Поэтому важно, чтобы канцлер ФРГ Шольц как можно скорее посетил Киев, добавил дипломат.
Впервые встреча "нормандской четверки" прошла во Франции 6 июня 2014 года. Позднее ее представители подписали Минские соглашения, основнымтребованием которых стало прекращение огня в Донбассе.
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