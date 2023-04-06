Украинский диверсант задержан в России

В Брянской области аварийно сел легкомоторный самолет. Пилот-украинец задержан. При себе у него оказались бронежилет и автомат, которые он предусмотрительно засыпал землей на месте посадки.

После задержания мужчина сообщил, что он вовсе не военный пилот, а гражданский и выполнял обычное задание за 50 тысяч гривен. От него требовалось лишь сделать фото по команде своего ведущего.