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Украинский диверсант задержан в России

В Брянской области аварийно сел легкомоторный самолет. Пилот-украинец задержан. При себе у него оказались бронежилет и автомат, которые он предусмотрительно засыпал землей на месте посадки.

После задержания мужчина сообщил, что он вовсе не военный пилот, а гражданский и выполнял обычное задание за 50 тысяч гривен. От него требовалось лишь сделать фото по команде своего ведущего.

Однако есть подозрение, что целью был сброс бомбы на нефтепровод "Дружба". Ранее в Брянской области такие же легкомоторные самолеты повредили вышку сотовой связи.

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